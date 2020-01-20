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Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere

Adana'dan Ankara'ya giden aile, iki çocuğunun tedavisi sırasında evlerine geri döndüklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Aile, yardım çağrısında bulundu.

İHA | 20.01.2020 - 09:04..
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Adana'da 13 yıl önce dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kızlarından birini 11 yaşındayken kaybeden Barık ailesi, biri 6 diğeri 11 yaşında iki çocuğu da aynı hastalığa yakalanınca evlatlarını kaybetmemek için Ankara'ya götürüp tedavi ettirmek istedi.

2 ODALI YIKIK BİR EVDE YAŞIYORLAR

5 yıldır çalışmayan baba İbrahim Barık'ın, maaşının ve sigortasının olmadığı öğrenildi. İki odalı üzeri çinko ile kaplı bazı pencerelerinde ise cam yerine naylon bulunan bir evde yaşam sürdüren ailenin mücadelesine devlet kulak verdi.

Aile, Ankara Gazi Hastanes'ine tedaviye gönderildi. Bundan 2 yıl önce aile Ankara'ya giderek iki çocuğunun hayatta kalması için mücadele başlattı.

Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere

EVLERİNE DÖNDÜKLERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Aralıklarla Adana'ya gelen aile son geldiklerinde iki odalı evlerinin bütün duvarlarının çatladığını, evlerinin yıkılmak üzere olduğunu gördü.

Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere

''EVİM ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YIKILACAK DİYE KORKUYORUM''

Baba İbrahim Barık, "2 yıldır çocuklarımın tedavisi için Ankara’da Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi’nde bulunuyorum. Şimdi de ailemle Adana’daki evime geldik. Evim, çocuklarımın üzerine yıkılacak diye korkuyorum. Şu evin haline bakın. Perişan durumdayım. Bir çocuğum hastalıktan öldü iki çocuğum aynı hastalığa yakalandı onlar ölmesin diye mücadele ederken evim bu hale geldi. Ne olur büyüklerimiz bize yardım etsin." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere


''KALACAK YERİMİZ DE YOK''

Hasta Şule Barık da gözyaşları içinde, "Evimiz başımıza yıkılacak diye içine girmeye korkuyoruz. Ben de hastayım. Kalacak yerimiz de yok. Ne olur bize yardım edin." dedi.

Evin duvarlarında geniş aralıklarla açıklar oluştuğu görülürken, ailenin ise duvar çökmesin diye kendince önlem aldığı öğrenildi.

Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere

Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere


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