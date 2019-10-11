Çok satan kitaplar - 11 Ekim 2019

Bu hafta ilk sırada tekrar "Kendine Hoş Geldin" var. Onu takip eden isimler ise, "Aşkımız Eski Bir Roman" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır"...
KENDİNE HOŞ GELDİN
Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?
Kendine Hoş Geldin
Miraç Çağrı Aktaş
Destek Yay.
S.: 160
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AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN
Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...
Aşkımız Eski Bir RomanAhmet Ümit Yapı Kredi Yay. S.: 224 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
S.: 288
HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
HAYIR DİYEBİLME SANATI
... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...
Hayır Diyebilme Sanatı Müthiş Psikoloji Destek Yay. S.: 176 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
ŞEHVETİYE TARİKATI
... İsmail Saymaz, ilkokul mezunu, Arapça ve Kur’an bilmeyen, hatta namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmeyen, bazılarının yüzlerce müridi olan, haklarında dava açılmış altı sahte şeyh vakasını inceliyor. Bir kısmının Kur’an kursu da işlettiği, tekke sahibi olduğu bu şeyhler, şehvet ile servet edinme arzusunun iç içe geçtiği bir dünyada, yüzlerce kadın ve erkeğin iradesini teslim alıyorlar. Haklarında şikâyet veya ihbarda bulunulmadıkça, faaliyetlerini yıllarca sürdürebiliyorlar. Esas olarak, devlet tarafından “gerçek şeyhlere” tanınmış resmî hoşgörüden, koruma zırhından ve dokunulmazlıktan yararlanıyorlar. Şehvetiye Tarikatı, kısa yoldan servet edinme hırsının ve bastırılmış cinsel arzuların dinî inançlar temelinde kışkırtılıp, kullanıldığı bir dünyaya ışık tutuyor.
Şehvetiye Tarikatı
İsmail Saymaz
İletişim Yay.
S.: 118
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen Everest Yay.
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
HER ŞEYE CANINI SIKMA EY GÖNÜL
Milyonlarca okurun içsel yolculuğuna uzun yıllardır rehberlik etmeye devam eden yazar Uğur Koşar’ın Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül adlı bu kitabı, sınav yolunu cennete çevirmek niyetiyle kaleme alınmış, ilim, ilham ve bilgi dolu bir şifa kaynağı...
Her Leye Canını Sıkma Ey Gönül
Uğur Koşar
Destek Yayç
S.: 176
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HER ŞEY DEĞİŞİR
Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...
Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı
Anette Inselberg
Destek Yay.
S.: 256
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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Damla Karakuş
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