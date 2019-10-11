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Çok satan kitaplar - 11 Ekim 2019

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 11.10.2019 - 10:01..
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çok satanlar

Bu hafta ilk sırada tekrar "Kendine Hoş Geldin" var. Onu takip eden isimler ise, "Aşkımız Eski Bir Roman" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır"...

Çok satanlar

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Destek Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&Rhaftanın çok satan kitapları

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

 

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

Aşkımız Eski Bir RomanAhmet Ümit Yapı Kredi Yay. S.: 224 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&Rhaftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

 

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı Kronik Kitap

S.: 288

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haftanın çok satan kitapları

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

 

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım Destek Yay.
S.:256
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
haftanın yeni çıkan kitapları

HAYIR DİYEBİLME SANATI

 

... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı Müthiş Psikoloji Destek Yay. S.: 176 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R haftanın çok satan kitapları

ŞEHVETİYE TARİKATI

... İsmail Saymaz, ilkokul mezunu, Arapça ve Kur’an bilmeyen, hatta namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmeyen, bazılarının yüzlerce müridi olan, haklarında dava açılmış altı sahte şeyh vakasını inceliyor. Bir kısmının Kur’an kursu da işlettiği, tekke sahibi olduğu bu şeyhler, şehvet ile servet edinme arzusunun iç içe geçtiği bir dünyada, yüzlerce kadın ve erkeğin iradesini teslim alıyorlar. Haklarında şikâyet veya ihbarda bulunulmadıkça, faaliyetlerini yıllarca sürdürebiliyorlar. Esas olarak, devlet tarafından “gerçek şeyhlere” tanınmış resmî hoşgörüden, koruma zırhından ve dokunulmazlıktan yararlanıyorlar. Şehvetiye Tarikatı, kısa yoldan servet edinme hırsının ve bastırılmış cinsel arzuların dinî inançlar temelinde kışkırtılıp, kullanıldığı bir dünyaya ışık tutuyor.

 

Şehvetiye Tarikatı

İsmail Saymaz

İletişim Yay.

S.: 118

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

 

HER ŞEYE CANINI SIKMA EY GÖNÜL

Milyonlarca okurun içsel yolculuğuna uzun yıllardır rehberlik etmeye devam eden yazar Uğur Koşar’ın Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül adlı bu kitabı, sınav yolunu cennete çevirmek niyetiyle kaleme alınmış, ilim, ilham ve bilgi dolu bir şifa kaynağı...

Her Leye Canını Sıkma Ey Gönül

Uğur Koşar

Destek Yayç

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

çok satanlar

HER ŞEY DEĞİŞİR

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı

Anette Inselberg

Destek Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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