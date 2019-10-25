Çok satan kitaplar - 25 Ekim 2019

"Kalbimin Can Mayası" bu hafta bir adım daha yükselerek ilk sıraya yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Aşkımız Eski Bir Roman" ver "Kendine Hoş Geldin"...
KALBİMİN CAN MAYASI
Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.
Kalbimin Can Mayası
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 440
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AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN
Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...
Aşkımız Eski Bir Roman
Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yay.
S.: 224
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KENDİNE HOŞ GELDİN
Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?
Kendine Hoş Geldin
Miraç Çağrı Aktaş
Olimpos Yay.
S.: 160
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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
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HAYIR DİYEBİLME SANATI
... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...
Hayır Diyebilme Sanatı
Müthiş Psikoloji
Destek Yay.
S.: 176
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BAŞKA BİR ŞEY
Aslında her şey bir rüyayla başladı. Sahi rüyalara inanır mısınız? Ben inanmazdım. Ta ki aynı rüyayı birkaç kez görene kadar... Uyandığınız an ya da günün herhangi bir anında ne yaparsanız yapın rüyanızın tamamını hatırlayamayacaksınız. Her seferinde en fazla yarısı ya da küçük bir bölümü tamamlanmış bir hikâyeye bakar gibi bakacaksınız rüyalarınıza...
Başka Bir Şey
Ahmet Batman
Destek Yay.
S.: 184
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BİR DEVLET OPERASYONU:: 19 MAYIS
Murat Bardakçı bu kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında birşeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor.
Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs
Murat Bardakçı
Turkuvaz Kitap
S.: 398
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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HER ŞEYE CANINI SIKMA EY GÖNÜL
Milyonlarca okurun içsel yolculuğuna uzun yıllardır rehberlik etmeye devam eden yazar Uğur Koşar’ın Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül adlı bu kitabı, sınav yolunu cennete çevirmek niyetiyle kaleme alınmış, ilim, ilham ve bilgi dolu bir şifa kaynağı...
Her Leye Canını Sıkma Ey Gönül
Uğur Koşar
Destek Yayç
S.: 176
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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım Destek Yay.
S.:256
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Damla Karakuş
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