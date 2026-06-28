Como'nun gündemi Davinson Sanchez!

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Cesc Fabregas yönetimindeki İtalyan ekibi Como, stoper transferi için bastırıyor.

Önceliği Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'a veren İtalyan ekibi, Londra temsilcisinin talebiyle geri adım attı.

Como, Chalobah için Chelsea'ye 25+2 milyon euro teklif ederken, İngiliz temsilcisinin talebi 30+5 milyon euro oldu.

ROTA DAVINSON OLDU

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; bu gelişmenin ardından Como, daha uygun maliyetli alternatiflere rotasını kırdı.

Bu bağlamda kıskaca alınan isim ise Davinson Sanchez oldu.

BEKLENTİ 18 MİLYON EURO

Haberin detayında, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in bonservisini 18 milyon euro olarak belirlediğinden bahsedildi.

EN PAHALI 2. SATIŞ OLABİLİR

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılıların tarihine en pahalı 2. transfer satışı olarak geçecek.

Bu alanda rekor, 30 milyon euro ile Sacha Boey'a ait. Fransız sağ beki 16 milyon euro ile Badou Ndiaye takip ediyor.

3 SEZONDUR GALATASARAY'DA

3 sezondur Galatasaray formasını giyen ve şu an ülkesi Kolombiya ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Davinson'un piyasa değeri 16 milyon euro.

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.