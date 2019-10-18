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Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı

Maltepe'de içerisinde 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu araç, önce kaldırıma sonra çöp konteynerine çarpıp takla atınca durabildi.

DHA | 18.10.2019 - 11:54..
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Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı

İstanbul Maltepe’de yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsü, virajı dönmek için direksiyonu kırdı.

Bu sırada karşıdan gelen aracın sürücüsü, dönen araca çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, önce kaldırma ardından çöp konteynerine feci şekilde çarpıp şaha kalktı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK, ANNE VE ANNEANNE YARA ALMADI

Takla atıp yolda yan yatan aracın içerisinde bulunan 1 yaşındaki bebek, anne ve anneanne, şans eseri kazayı yara almadan atlattılar. Çevredekiler, araç içerisinde kalan yolculara yardım ederek araçtan dışarı çıkardı.

Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı ViDEO

BEBEK ARABADA UYUYORDU

O sırada anneannenin feryat ederek, sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Öte yandan bebeğin, araçtan çıkarıldığı esnada uyuyor olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

1 yaşındaki bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü, dönen otomobile çarpmamak için manevra yaparak kaldırıma ardından çöp konteynerine çarpıyor. Şaha kalkan araç, takla atıp yan yatıyor. Araçtakiler, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılıyor.

Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı

Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı

Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı

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