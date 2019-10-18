İstanbul Maltepe’de yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsü, virajı dönmek için direksiyonu kırdı.
Bu sırada karşıdan gelen aracın sürücüsü, dönen araca çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, önce kaldırma ardından çöp konteynerine feci şekilde çarpıp şaha kalktı.
1 YAŞINDAKİ BEBEK, ANNE VE ANNEANNE YARA ALMADI
Takla atıp yolda yan yatan aracın içerisinde bulunan 1 yaşındaki bebek, anne ve anneanne, şans eseri kazayı yara almadan atlattılar. Çevredekiler, araç içerisinde kalan yolculara yardım ederek araçtan dışarı çıkardı.
Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı ViDEO
BEBEK ARABADA UYUYORDU
O sırada anneannenin feryat ederek, sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Öte yandan bebeğin, araçtan çıkarıldığı esnada uyuyor olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
1 yaşındaki bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü, dönen otomobile çarpmamak için manevra yaparak kaldırıma ardından çöp konteynerine çarpıyor. Şaha kalkan araç, takla atıp yan yatıyor. Araçtakiler, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılıyor.