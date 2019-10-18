Afyonkarahisarlı aile bir aydır yangınla mücadele ediyor

1 Çamaşır makineniz bakteri yuvası olabilir Uzmanlar, enerji tasarruflu çamaşır makinelerinin düşük sıcaklıklarda çalıştığı için bakterilerin hayatta kalmalarını kolaylaştırdığını söylüyor.

2 Amerikalı senatörün anlaşma yorumu paylaşılıyor Amerikalı senatör Chuck Schumer'in Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşmaya dair attığı tweet, Türkler tarafından birçok kez RT'lendi.

3 Demet Akalın - Berkay dostluğu bitti Bir kol saati, Demet Akalın ve Berkay'ın dostluğunu bozdu.

4 Diagne: Falcao'nun başarılı olması zor Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda top alamadığını ve bu yüzden gol atmasının çok zor olduğunu söyledi.

5 Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı Maltepe'de içerisinde 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu araç, önce kaldırıma sonra çöp konteynerine çarpıp takla atınca durabildi.

6 Ağlamanın sağlık üzerindeki etkileri Amerika’da yapılan araştırmaya göre; kadınlar ayda yaklaşık 4 kez ağlarken, erkekler ayda yaklaşık 2 kez gözyaşı döküyor.