Çöpten sonra sıra atık suda: Evler artık kanalizasyon suyuyla ısınacak

Hannover, kömürden vazgeçme planı doğrultusunda enerji üretiminde sınırları zorluyor.

Şehrin merkezindeki atık su arıtma tesisinde başlayan yeni proje, kanalizasyon sularını dev birer enerji kaynağına dönüştürüyor.

56 milyon Euro’luk bu devasa yatırım ile kışın bile sıcak kalan atık sular, şehri ısıtacak bir enerji deposuna dönüşüyor.

Kanalizasyon suyu 95 dereceye çıkacak

Peki, kanalizasyon suyu nasıl evleri ısıtacak? Projenin sırrı, kış aylarında bile 12 ile 16 derece arasında sabit bir sıcaklığa sahip olan arıtılmış atık sularda gizli.

Herrenhausen'deki tesise kurulan dev ısı pompaları, İsviçreli uzmanlar tarafından üretilen devasa kompresörler ve eşanjörler kullanıyor.

Her biri 50 ton ağırlığında olan bu dev makineler, suyun içindeki düşük ısıyı alarak 95 dereceye kadar yükseltiyor ve bu enerjiyi şehrin ısınma şebekesine pompalıyor.

2027’de faaliyete geçecek

Leine Nehri’nin altından özel tüneller kazılarak sistem mevcut şebekeye bağlanıyor. 2027 yılında tamamen faaliyete geçmesi planlanan sistemin verileri ise oldukça etkileyici.

Yıllık 130 GWh ısı üretilecek ve Hannover’in tüm ısınma ihtiyacının %7 ile %8’i bu yolla karşılanacak. Yaklaşık 13 bin hane, atık sudan gelen temiz enerjiyle ısınacak.

Kömür santralleri bir bir kapatılıyor

Hannover’in bu adımı, sadece tek bir projeden ibaret değil, şehrin kömür bağımlılığını tamamen bitirme planının temel taşı.

2028 yılında Stöcken kömür santralinin kapatılmasıyla oluşacak enerji açığı, bu yeni ısı pompaları, biyokütle tesisleri ve Lahe’deki özel atık işleme merkezleriyle kapatılacak.

Lahe’deki tesis, halihazırda 15 bin aboneye enerji sağlıyor ve aynı zamanda tarım için çok değerli olan fosforu da atıklardan geri kazanıyor.