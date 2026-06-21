Çorum FK'nın kamp programı belli oldu
Çorum FK, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak. Kamp döneminde Çorum FK, toplam 5 hazırlık maçı yapacak.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.
ÜÇ ETAP HALİNDE YAPILACAK
Hazırlıklarını üç etap halinde sürdürecek Çorum FK, ilk etap kampını 3-17 Temmuz tarihlerinde Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.
İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapılacak.
Kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.
5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Kamp döneminde Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta toplam 5 hazırlık maçı yapacak.
Hazırlık maçlarının rakipleri ve saatleri ise daha sonra duyurulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)