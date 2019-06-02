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Çorum'da, 2 ev yandı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında, 2 ev tamamen yandı. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alındı.

DHA | 02.06.2019 - 03:53..
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Yangın, akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana geldi.Çorum'da, 2 ev yandı

2 EVDE YANGIN

Mustafa Kilitçi’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Fevzi Kilitçi’ye ait eve sıçradı. İhbar üzerine yangına, Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ile Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz müdahale etti.Çorum'da, 2 ev yandı

Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında vatandaşlar korku yaşadı.Çorum'da, 2 ev yandı

Alioğlu Köyü'nde 2 yıl öncede çıkan yangında 50 ev yanarak kül olmuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da, 2 ev yandı

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