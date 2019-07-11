1 Çorum'da fırtına yön tabelalarını devirdi Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, trafik de tehlikeye girdi.

2 Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 185 milyon dolarlık geliriyle bu yılın zirvesindeki isim Taylor Swift oldu.

3 Hakkari'de 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir araç içerisinde 29 kilo 320 gram uyuşturucu yakalandı.

4 Fenerbahçe'de kampın en hırslı futbolcusu Fenerbahçe Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni isimlerinden olan Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaların en hırslısı konumunda.

5 Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi İnka antik şehri gibi görünen bu kalenin ilk bakışta Gümüşhane’de olduğunu duyunca ben de inanamadım. Kov Kalesi benim gözümde bir dünya harikası.

6 Tayland’da savaş uçağı düştü: 1 ölü Tayland'da, eğitim uçuşu sırasında savaş uçağı düştü. Kaza sonrasında 1 pilot yaşamını yitirdi, 1 diğer pilot ise yaralandı.