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Çorum'da fırtına yön tabelalarını devirdi

Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, trafik de tehlikeye girdi.

DHA | 11.07.2019 - 18:28..
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Çorum'da, etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisiyle Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi.

TRAFİK BİR SÜRE KAPATILDI

Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çorum'da fırtına yön tabelalarını devirdi

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