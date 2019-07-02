Çorum'da katil kocayı eşinin anne ve babası azmettirdi

Zonguldak'ta oturan ve bir kız çocuğu annesi olan Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti.

KOŞARAK KIZINA SARILDI, EŞİNİ DE OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Üç ay sonra Gökcen Ş.'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ama ardından ailesini görünce araca girdi.

TARTIŞMAYA BAŞLAYINCA SİLAHINI ATEŞLEDİ

Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma, tartışmaya dönüşünce Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.’ye ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde kaldı. Baba Yaşar Ş.’nin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin arka koltuğundaki Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Emniyete götürülen Selim Ş.'nin polise verdiği ifadesinde, "3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum'a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla, Çorum’da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim, kızıma sarıldım. Gökcen, anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen, araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökcen’i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen'in öldüğü bize söylendi." dediği öğrenildi.

"SİLAH NEREDEN ÇIKTI, HİÇ BİLMİYORUM"

Damadında silah olduğunu bilmediğini belirten Yaşar Ş.'nin ifadesinde, "Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim.” şeklinde konuştu.

"BENİM SİLAHIMI ALMIŞ"

Anne Neslihan Ş.'nin ise ifadesinde, "Benden habersiz damadım benim silahımı almış." dediği kaydedildi.

"BEBEĞİ ALSINLAR DİYE ARADIM"

Öte yandan, öldürülen kadının evini gösteren Sevcan Ş. ise "Ben öldürülen Gökcen'in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım." ifadelerine yer verdi.

DAMAT, ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. 'kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.