Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yozgat-Alaca kara yolu üzerindeki Koçhisar köyü mevkisinde, Mustafa O. (43) yönetimindeki 66 FD 222 plakalı otomobil, Alaca yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, savrularak takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Mustafa O. ile Emine O. (41), B.O. (16) ve M.N.O. (12) yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri ise çevrede önlem alarak trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülmesini sağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doktorların gözetiminde tedavileri sürdürülen yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.