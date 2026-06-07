Çorum'da kumaşa işlenen 59 yıllık hayat: 71 yaşında hala tezgah başında

Çorum’da küçük yaşlarda çırak olarak adım attığı terzilik mesleğini bir ömür boyu bırakmayan İsmail Keser, yılların tecrübesiyle hâlâ kendi dükkânında müşterilerine hizmet veriyor. Yarım asrı aşan emeğini iğne, iplik ve kumaşla şekillendiren Keser, mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

12 YAŞINDA BAŞLADI, 59 YILDIR TEZGAH BAŞINDA

Henüz çocuk yaşta bir yakınının yanında çıraklığa başlayan İsmail Keser, zamanla mesleğin inceliklerini öğrenerek usta seviyesine ulaştı. Yıllar içinde elbise ve takım elbise dikimiyle mesleğini sürdüren Keser, bugün 71 yaşında olmasına rağmen hâlâ aktif olarak çalışıyor.

Keser, terziliğe başladığı dönemlerde mesleğin oldukça popüler olduğunu, insanların özel dikim kıyafetlere büyük ilgi gösterdiğini ifade ediyor.

“TERZİLİK SABIR VE EMEK İSTER”

Mesleğinin en önemli yönünün sabır olduğunu vurgulayan Keser, hazır giyimin yaygınlaşmasıyla birlikte terziliğe olan ilginin azaldığını dile getiriyor.

Bir elbisenin dikim sürecinin birkaç prova gerektirdiğini anlatan Keser, hazır ürünlerle kıyaslandığında özel dikimin zaman aldığını ancak kalitesinin farklı olduğunu belirtiyor. Bir takım elbisenin ortalama bir haftada tamamlandığını söyleyen usta terzi, müşterinin sabırlı olması gerektiğini ifade ediyor.

“ESKİDEN TALEP ÇOK DAHA YOĞUNDU”

Keser’e göre geçmiş yıllarda terzilik, en gözde mesleklerden biriydi. İnsanların modayı yakından takip ettiğini ve özel dikim kıyafetlere büyük önem verdiğini anlatan Keser, müşterilerin dergi, televizyon ya da modellerden gördükleri kıyafetleri birebir yaptırmak istediğini söylüyor.

Ancak günümüzde hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte terzilerin iş yükünün azaldığını ve mesleğin eski canlılığını kaybettiğini dile getiriyor.

“YENİ ÇIRAK YETİŞMİYOR”

Mesleğin geleceğine ilişkin en büyük endişesinin usta-çırak ilişkisinin zayıflaması olduğunu belirten Keser, yeni neslin terziliğe yeterince ilgi göstermediğini ifade ediyor.

Bir çırağın mesleği tam anlamıyla öğrenebilmesi için en az 5-6 yıl çalışması gerektiğini vurgulayan Keser, bu sürecin sabır ve disiplin gerektirdiğini söylüyor. Ona göre bu süreyi tamamlamayan birinin gerçek anlamda usta olması mümkün değil.

“NE KAZANDIYSAM ÇALIŞARAK KAZANDIM”

Hayat felsefesini çalışma ve dürüstlük üzerine kurduğunu söyleyen İsmail Keser, boş vakitlerinde bile üretmeyi tercih ediyor.

Gençliğinde futbol oynadığını, arıcılıkla ilgilendiğini ve bağ-bahçe işleriyle uğraştığını anlatan Keser, hiçbir zaman boş kalmayı sevmediğini dile getiriyor. Kahvehane alışkanlıklarından uzak durduğunu belirten usta terzi, başarısını tamamen çalışmaya borçlu olduğunu ifade ediyor.

“YILIN AHİSİ” OLARAK ONURLANDIRILDI

Uzun yıllara yayılan emeği nedeniyle Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 2023 yılında “Yılın Ahisi” seçilen Keser, bu ödülün kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söylüyor.