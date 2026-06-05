Çorum'da sağanak: Tarım arazileri su altında, yol ulaşıma kapandı

Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından bazı tarım arazileri sular altında kalırken, sel sularının taşmasıyla kritik bir ulaşım noktası da trafiğe kapandı.

İlçede İbrahim Köyü ile Karamahmut bölgesini etkisi altına alan sağanak, özellikle tarım arazilerinde büyük su birikintilerine neden oldu. Bölgedeki üreticiler, yağışın ardından arazilerinde oluşan zararı kontrol etmeye çalıştı.

SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞI SEL SULARINA TESLİM OLDU

Yoğun yağışın etkisiyle birlikte Sanayi Sitesi Kavşağı’nda su baskını meydana geldi. Sel sularının yola taşması sonucu kavşak tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede trafik akışı durma noktasına geldi.

Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın etkisiyle bazı noktalarda görüş mesafesi de düştü.

EKİPLER SAHADA SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle müdahale eden ekipler, yolda biriken sel sularını tahliye etmek için yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kavşakta biriken su, kontrollü şekilde tahliye edildi. Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

TARIM ARAZİLERİNDE HASAR OLUŞTU

Sağanak yağış nedeniyle özellikle alçak kesimlerde bulunan tarım arazilerinin sular altında kaldığı görüldü. Çiftçiler, ürünlerin zarar görüp görmediğini tespit etmek için bölgede inceleme yaptı.

Yağışın ardından oluşan su baskınlarının, bazı ekili alanlarda verim kaybına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Selin etkili olduğu alanlar ve belediye ekiplerinin müdahale çalışmaları havadan da görüntülendi.