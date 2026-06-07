Çorum'da traktörün altında kalan sürücü öldü
Çorum'da devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
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Çorum'un Osmancık ilçesi Yaylabaşı köyü mevkiinde Muhammer Akman idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 56 yaşındaki Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akman'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)