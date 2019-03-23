Cumhur İttifakı'nın Ankara mitingine 450 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde, konuşma yaptı.

Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 450 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurulan dev platforma çıktı ve mesaj verdi.

ANKARA’DA TARİHİ GÜN

Mitinge katılan tüm vatandaşlara, Türk bayrağı dağıtıldı. Miting alanı Türk bayrakları ile süslenirken, partilerin simge ve sembolleri ise alanda yer almıyor.

SEÇİM SLOGANLARI YAZILDI

Platforma iki partinin seçim sloganı da yazıldı; "Belediye İşi Gönül İşi" ve "Ankara Ehline Emanet".

"450 BİN KİŞİ VAR, 31 MART'A HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Buradan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, MHP'li kardeşlerimi, Cumhur İttifakı'na destek olan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Partisi ne olursa olsun beka için Cumhur İttifakı'nı destekleyen tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Şu anda bu alanda 450 bin insan olduğunu öğrendim. Ankara, 'Biz 31 Mart'a hazırız' dedi."