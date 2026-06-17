Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki programı yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katıldı.

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Beş ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.