Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacak olan A Milli Takım'a sanal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
"YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“"Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)