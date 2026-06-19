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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.

AA AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacak olan A Milli Takım'a sanal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. 

"YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“"Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."”

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)