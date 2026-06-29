Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da temaslarını artırdı.

Ev sahibi olarak büyük bir özveri gösteren Erdoğan, bu kapsamda gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

ALMANYA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerine belirtti; gelişme için ise karşılıklı adımlar atılmasının sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAVUNMAYI GÜÇLENDİRME VURGUSU

Görüşmede yaklaşan NATO zirvesinin de ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi.