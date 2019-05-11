taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mayıs Anneler Günü mesajı yayınladı. Erdoğan, "Annelerimiz, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

AA | 11.05.2019 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen Anneler Günü ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

181
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

112
İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

34
Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

74
Putin hokey maçında yere düştü

Putin hokey maçında yere düştü

65
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

368
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir