Haberler Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Mustafa Destici için tebrik mesajı yayımladı.

"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“"Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel
başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici’yi en kalbî duygularımla
tebrik ediyorum.

Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum."”

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi