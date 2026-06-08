Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer'i tebrik etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı tarihi Mustafapaşa beldesi, uzun yıllar süren hukuki süreçlerin ardından yeniden belde statüsü kazanarak 7 Haziran'da, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için ara seçime gitti.

Seçmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seçimde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mustafa Özer, ezici bir üstünlükle belediye başkanı seçildi.

"BÜYÜK BİR ZAFERİ BİRLİKTE KUCAKLADIK"

Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Telefon bağlantısıyla meydandaki kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Seçimler bitti. 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. Ve bir tanesini de MHP almış oldu. Ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla diyorum."