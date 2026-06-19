Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı yerinde inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu. Test sürüşüne katılan Erdoğan, hattın modern yapısına dikkat çekerek 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
Açılışı yapılan hattın Halkalı-Arnavutköy etabında incelemelerde bulunan Erdoğan, Halkalı’dan Kayaşehir’e kadar gazetecilerle birlikte test sürüşüne katıldı.
"TÜRKİYE'YE BÖYLESİ YAKIŞIR"
Yolculuk sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, hattın teknik kapasitesine ve konforuna vurgu yaptı.
Metro hattının saatte 110 kilometre hıza ulaştığını belirten Erdoğan, yolculuğun akıcılığına dikkat çekerek, “Kaliteyse kalite, huzursa huzur… Gerçekten modern bir anlayışın eseri olmuş. İstanbul’a böylesi yakışır, Türkiye’ye böylesi yakışır.” ifadelerini kullandı.
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31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı, hattın hizmete alınmasının ardından vatandaşların 31 Temmuz’a kadar ücretsiz yararlanabileceğini belirterek projenin İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.