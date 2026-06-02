Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışan Cumhurbaşkanı, bu kapsamda temaslarını hızlandırdı.

Savaşın başladığı günden bu yana bir çok telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

HOLLANDA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YENİ GÖREVİ İÇİN TEBRİK ETTİ

Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda’yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"TÜRKİYE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgedeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Erdoğan ayrıca, jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.

GAZZE KONUSUNDA HOLLANDA'YA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.