Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

ALİ ZEYDİ'Yİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini vurgulayarak; enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede Erdoğan ayrıca, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.