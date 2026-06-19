Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Wong'u resmi törenle karşıladı.

TÖREN 1 SAAT SÜRDÜ

Resmi törenle karşılanan Wong'un kabulü yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabul töreni basına kapalı yapıldı.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Wong, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.