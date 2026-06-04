Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Sakık ile görüştü

Terörsüz Türkiye hedefiyle kritik bir süreç yürütülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile önemli eşikler aşıldı.

Süreç kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de önemli faaliyetler yürütülürken, yasal anlamada da bazı düzenlemeler için çalışmaların başlaması bekleniyor.

Süreç devam ederken, siyasi alanda da kritik bir görüşme gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRRI SAKIK'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Part Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul ettiği öğrenildi.

Söz konusu görüşmeyi Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Görüşmede; Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildiğini aktaran Sakık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

SÜREÇ VURGUSU

“Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdim.



Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, “Demokratik Toplum ve Barış” sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim.



Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.”

"BARIŞIN GÜÇLENMESİN KATKI SUNMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

“Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım.



Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum.”