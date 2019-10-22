Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidiyor

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirecek.

Erdoğan, ziyaret öncesinde düzenlediği basın toplantısı ile Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başladı şöyle:

"Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık.

Harekatın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmıştır. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün.

Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. Amerika'nın verdiği sözler tutulmazsa harekatı bu sefer çok daha büyük kararlılıkla devam edeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...