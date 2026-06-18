Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle Meclis’te bir araya gelmişti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME
Bu görüşmede DEM heyeti, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)