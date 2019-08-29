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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

THK'da yaşananların arkasında CHP'nin olduğunu dile getiren Erdoğan, durumun birkaç gün içerisinde masaya yatırılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 09:12..
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İzmir'de çıkan büyük orman yangını sonrasında yaşanan müdahale karmaşası Türk Hava Kurumu'nun tartışmaya açılmasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'nın uçaklarının hurda durumda olduğunu söyledi. THK ise kuruma ait uçakların çalışır durumda olduğunu savundu.

Konuyla ilgili devam eden tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"THK'DA REZİLLİK DİZ BOYU"

Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, THK'nın mezarlığa dönüştüğünü, rezilliğin diz boyu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu (THK) meselesi. Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

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