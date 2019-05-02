Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB 75. Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazıları, Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü. Terörle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz bu başarılar önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor. Türkiye'yi 2003'ten 2018'e kadar yılda ortalama yüzde 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik.

Ülkemize 210 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısına birlikte imza attık. Milli gelirimizi 3 katından fazla artırmayı birlikte başardık.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte kavuşturacağız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi.

Son dönemde art arda ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi siyasi olduğu kadar ekonomik olarak diz çöktürmektir. Geçmişte olduğu gibi patates, soğan meselesini neyle izah edeceğiz. Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

Bütün bunların nasıl çürütüldüğünü o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü gördük. Hep birlikte bunları milli bir mesele olarak görmeye mecburuz. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye'yi canevinden vurmayı amaçlamaktadır.

İstiklalimize ve istakbalimize sahip çıkmaya kararlı olmaya kararlı olduğumuz için bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Kaderin üstünde bir kader olduğu bilinciyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan devlet ülküsüne sıkı sıkıya sarılacağız.

Bazıları Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü. Terörle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamaz.

Hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık olmayacağız. Ülkemizin son dönemde yaşadığı kritik süreçte milletimizin yanımızda olması bizim için en büyük güven ve güç kaynağımızdır. İş dünyası bu süreçte alnının akıyla çıkmıştır.

Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte çok daha güçlü cevap verme zamanı.

Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB'un her bir üyesi kalksa, bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı 3 milyona varır. O gün bu sözleri aldık. Yıl sonuna kadar bu istihdamı bekliyoruz. Bu milleti çok sevdiğini iddia edenler, TOBB iktidarın yan bahçesi midir şusu mudur, busu mudur? Yani TOBB'un böyle bir mili meselede bir istihdam meselesinde hükümetle dayanışma içinde olmasında daha doğal daha tabii ne olabilir. Çağrımızı yaptık. Sadece TOBB'a değil diğer STK'lara da aynen yönelteceğiz. "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla yola çıktık."

2019 HUBUBAT ALIM FİYATLARI

Erdoğan konuşmasının son bölümünde, hububat alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, TMO'nun ton başına 1050 liradan aldığı iken sert ekmeklik buğday yüzde 29 artışla 1350 lira oldu. Kaliteli buğday yüzde 4 primli olarak alınacak ve ton başına fiyatı 1400 lirayı geçecek. Arap alım fiyatı da ton başına 1100 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 200 lira prim, mazot, gübre desteği sağlanacak.







