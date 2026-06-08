Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası temaslarını hızlandıran Erdoğan, bu kapsamda birçok temasta bulundu.

Sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, zaman zaman da Ankara ve İstanbul'da bazı devlet liderlerini ağırlıyor.

VENEZUELA LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde,Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gerişmelerin ele alındığı aktarıldı.

MADURO SONRASI BAŞA GEÇTİ

Delcy Rodríguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Nicolás Maduro ve eşinin alıkonularak ülkeden uzaklaştırılmasının ardından, anayasa gereği Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından 4 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Vekili (Geçici Başkan) olarak atanmıştı.

Rodríguez, 5 Ocak 2026 tarihinde parlamentoda ve diplomatik temsilcilerin huzurunda yemin ederek resmen göreve başlamış ve Venezuela tarihinde bu makama gelen ilk kadın olmuştu

ERDOĞAN İLE MADURO'NUN YAKIN İLİŞKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro arasındaki siyasi ilişkiler, 2016 yılından itibaren karşılıklı üst düzey ziyaretlerle stratejik ortaklık seviyesine yükselmişti.

Ankara yönetimi, Venezuela'da yaşanan 2019 başkanlık krizi ve uluslararası yaptırımlar döneminde Maduro hükümetine gıda, enerji ve madencilik alanlarında güçlü lojistik ve ticari destek sağlamıştı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, liderlerin geliştirdiği kişisel ve ekonomik diplomatik kanallar sayesinde 2022 yılında 1 milyar dolar seviyesine kadar ulaşmıştı.

30 HAZİRAN'DA YARGILANACAK

Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak 2026'da ABD Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Mutlak Kararlılık Operasyonu" kapsamında Karakas'ta alıkonularak New York'a götürülmüştü.

Narkoterörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Maduro, çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

New York Güney Bölge Mahkemesi, davanın esasına ilişkin usul ve avukatlık ücretleri tartışmalarının ardından tarafların ortak talebiyle bir sonraki duruşma tarihini 30 Haziran 2026 olarak belirlemişti.