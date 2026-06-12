Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı.
LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.
Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınava girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"GENÇ KARDEŞLERİME BAŞARILAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)