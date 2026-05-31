Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Yusuf Ergün'ün ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastik parçalarını temizlediği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün gitti.
Yusuf Ergün’ün lastik parçalarını temizlediği sırada Esra Ç.K. idaresindeki otomobil çarptı.
ŞEHİT OLDU
Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Şehidin cenazesi, yarın memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Yusuf Ergün için Kırıkkale Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende en duygusal anlardan biri, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Oğuzhan Güner’in ağabeyinin tabutuna sarıldığı anlar oldu.
Türk bayrağına sarılı tabuta dakikalarca sarılan Güner, gözyaşlarına hakim olamadı. Ağabeyine son kez veda eden genç asker, törende bulunanları da duygulandırdı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Ergün'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
KIRIKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ
Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde Kırıkkale Şehitliği’ne götürüldü.
Burada gerçekleştirilen defin töreninin ardından şehit Ergün, gözyaşları arasında toprağa verildi.