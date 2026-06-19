Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Sizler bu ülkenin geleceğisiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde üniversite adaylarına başarı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, sınava girecek gençlere zihin açıklığı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Erdoğan mesajında, gençlerin sınav sonucundan bağımsız olarak ülkenin geleceği olduğuna vurgu yaparak, “Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın; sizler yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK OTURUM YARIN

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.