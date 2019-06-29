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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu kabul etti.

AA | 29.06.2019 - 07:05..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları

ENDONEZYA LİDERİ İLE GÖRÜŞME

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları

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