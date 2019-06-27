Cumhurbaşkanı'na Japonya'da fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak için gittiği Japonya’nın Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde kendisine verilen ‘Fahri Doktora’ ünvanı töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizler Asya'nın Doğu ve Batı ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halko çalışkanlığı ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 2200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen tarihimiz, 2002 yılından itibaren yeni bir kimlikle adeta yeniden dirildik.

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul fırkateyni faciası dostane ilişkilerimizin başlamasına vesile olmuştur.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm Japon dostlarımızı davet ediyorum.

Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu.

İlk başta sıkıntılı görünen aleyhimize görünen şey daha sonra hayırlı olabilir. Şahsım okuduğum bir şiir yüzünden çarptırıldığım bir hapis cezası; bazı çevreler tarafından bir son gibi görünürken, 2001'den itibaren adeta yeniden dirildik.

Aynı şekilde milletimizin mazisinde de üzüntü keder veren şeyler daha sonra hayrımıza olmuştur. Bu tür yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur.

Bugün bir çok ülkenin özenerek baktığı Türk Japon dostluğu böyle elim bir hadiseyle başladı. Ertuğrul Firkateyninin batması bu dostluğun temeli oldu."

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