taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7204
Euro
6.2477
Altın
1481.4
Borsa
103369.93
Gram Altın
271.824
Bitcoin
47838.41

Cumhurbaşkanı'ndan yüzde 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50+1'in değiştirilmesinin milleti yoracağını belirtti.

AA | 01.10.2019 - 16:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 Türkiye'yi yorar, yüzde 40 olmalı" şeklinde önerisinin olduğunun hatırlatılmasının ardından, "Bu öneri konuşulabilir mi kampta?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılcahamam'daki kampta onu konuşmamız önemli değil, onun konuşma yeri burası (TBMM). Çünkü Anayasa değişikliği gerektiriyor. O nerede konuşulacak? Burada. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarıyla muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirilebilirse bu olabilir. Aksi takdirde bunların üzerinde bizim Kızılcahamam'da durup konuşmamız, asıl o bizi yorar." değerlendirmesini yaptı.

"MİLLETİ YORAR"

"Oranın düşürülmesine, yüzde 50 artı 1'in yüzde 40'lara indirilmesi önerisine siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "O bir defa, bir yıl önce çıkarmış olduğumuz, millete götürüp de milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek, asıl milleti o yorar. Daha yeni çıkardık." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan yüzde 50+1 açıklaması VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

352
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

212
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

924
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

171
İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

181
CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

139
MHP'nin istediği af paketi geliyor

MHP'nin istediği af paketi geliyor

248
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir