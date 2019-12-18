Çürük binanın yıkımı sırasında büyük tehlike atlatıldı

İstanbul'daki Silivri depreminin ardından Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki bina sakinleri tedirgin oldu ve Avcılar Belediyesi’ne başvurdu.

Binanın çürük olduğu belirlenince burada evleri bulunanlar, yapının yenilenmesine karar verdi.

BALKON DEMİRLERİ EĞİLDİ, MOLOZ DÖKÜLDÜ

Prosüdürlerin tamamlanmasından sonra bugün binanın yıkımına başlandı. Bu binanın yanındaki Çiğdem Apartmanı’nda oturan Sevil Akbulut, komşularının araması üzerine iş yerinden eve gelince yatak odası camının kırıldığını, buradaki balkon demirlerinin eğildiğini ve içeriye moloz girdiğini görünce polisi ve belediyeyi aradı.

"BİR BEBEK YA DA ÇOCUK OLABİLİRDİ"

Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi, evde ve bitişik binanın bahçesine düşen molozlar ile ilgili inceleme yaptıktan sonra belediyeye bilgi verdi. Sevil Akbulut, müteahhit firma yöneticilerinden şikayetçi olduğunu belirterek, “O duvarın dibinde bir bebek, çocuk da olabilirdi. Belediye gözetiminde önlem alınmadan nasıl yıkım çalışması yapılır?” diye tepki gösterdi.

EVDE TEMİZLİK VE ONARIM TEKLİFİ

Müteahhit firma, evde temizlik ve onarım çalışması yapmayı kabul ederken, her türlü zararı karşılamaya da hazır olduğunu bildirdi.