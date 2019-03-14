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D-100 karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde alkollü Uber sürücüsü, yolu ayıran bariyerlere çarptı.

DHA | 14.03.2019 - 08:40..
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Kaza Zeytinburnu D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Uber sürücüsü olduğu öğrenilen İzzet Görkem, kullandığı 34 JF 1888 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini D-100 karayolu Edirne istikametinde kaybetti.

1 YOLCU YARALANDI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, Topkapı Cevizlibağ ayrımına geldiği sırada yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan kadın yolcu yara almazken, beraberindeki Mahmut B. isimli kişi ise yaralandı. Sürücü aracı hemen kenara çekti. Kadın yolcu, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.D-100 karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda uber sürücüsünün, 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. 
D-100 karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

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