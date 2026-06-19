Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil: Yeni Dacia Spring geliyor

Romanyalı otomotiv üreticisi Dacia, büyük bir merakla beklenen yeni nesil elektrikli şehir otomobilinde popüler "Spring" adını koruyacağını açıkladı.

Renault Twingo ile aynı platformu paylaşacak olan yeni model, mevcut Çin yapımı versiyonun aksine Avrupa topraklarında üretilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni modelin 27,5 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 160 milin üzerinde bir sürüş menzili sunması bekleniyor.

Aracın 18 bin euronun altındaki başlangıç fiyatı, onu küresel elektrikli araç pazarının en ucuz seçeneklerinden biri haline getirecek.

Ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan otomobil, dört adet gerçek koltuk ve oldukça kullanışlı bir bagaj hacmiyle yollara çıkacak.

İki modelin bir süre paralel satılacak olması nedeniyle yeni araç, mevcut sürümden ayrılması amacıyla resmi olarak "Yeni Spring" olarak adlandırılacak.

Şirket, önümüzdeki dört yıllık süreçte aralarında elektrikli Sandero modelinin de yer aldığı üç farklı elektrikli aracı daha piyasaya sürmeyi taahhüt ediyor.

Ayrıca marka, şu anda yüzde 25 seviyesinde olan hibrit araç satış oranını gelecekte üçte ikiye çıkarmayı hedefliyor.