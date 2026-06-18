Daha 17 4. bölüm 2. fragman: Teoman geçmişiyle yüzleşiyor

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Kanal D'nin gençlik dizisi "Daha 17", yayınlanan son fragmanıyla yine gündemin zirvesine oturdu.

Genç ve yetenekli oyuncu kadrosunu, her bölümü merak uyandıran sürükleyici bir kurguyla birleştiren dizi, izleyicilerden tam not almayı başardı.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı.

Teoman adım adım gerçeklere yaklaşıyor

Dizinin yeni bölümünde tekne patlamasında Aras ve Teoman sağ çıkıyor. Ancak Teoman'ın ailesi durumu fırsat bilip Aras'tan şikayetçi olacak.

Teoman ise geçmişte meydana gelen yangın olayını hatırlamaya başlıyor. Artık kendisinin kim olduğunu sorgulamaya başlayacak

Daha 17 dizisinin yeni bölümü, 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.