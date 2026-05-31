Daha 17 dizisi nerede çekiliyor: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Çocukluk yıllarını yetiştirme yurtlarında geçiren ve henüz 17 yaşındayken kayıp ailesinin izini sürmeye karar veren Aras'ın gizemli geçmişi, izleyicileri derin bir meraka sürükledi.

31 Mayıs Pazar günü arama motorlarında en çok aratılan konuların başında gelen Daha 17, güçlü dramatik yapısıyla şimdiden sezonun en iddialı işlerinden biri olmaya aday.

Emre Kabakuşak'ın yönettiği, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in yazdığı dizide; Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz ve Çağan Efe Ak gibi isimler sergileyecekleri performansla merak uyandırıyor.

Peki, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Daha 17'nin konusu ne, çekimleri nerede yapılıyor? İşte pazar gününün en çok konuşulan dizisine dair ilk detaylar...

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizi, çocukluk yıllarını yetiştirme yurtlarında geçiren ve henüz 17 yaşında gözü kara bir delikanlı olan Aras’ın sarsıcı hikayesini ekranlara taşıyor.

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini bulmak için Bodrum’a gelen Aras, burada yepyeni bir hayata adım atar. Ancak bu yeni hayat, şehrin en güçlü ve nüfuzlu ailesi olan Akkayalar ile yollarının kesişmesiyle amansız bir savaşa dönüşür.

Aras, cesareti ve doğal karizmasıyla Bodrum’da kısa sürede dikkatleri üzerine çekse de çok çabuk "istenmeyen kişi" ilan edilir. Akkayalar ailesinin acımasız ve tehlikeli oğlu Teoman ile Aras arasında başlayan büyük düşmanlık ve ailenin kızları Leyla ile içine çekileceği fırtınalı aşk, Aras’ın hayattaki en büyük sınavları olacaktır.

Kardeşini ararken dostlukların, aşkın ve sadakatin sınandığı bu yolda, Aras geçmişin sırlarla dolu duvarlarını yıktığında ise asıl büyük gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

OYUNCU KADROSU

Nesrin Cavadzade

Çağan Efe Ak

Ceren Ayruk

Armağan Oğuz

Ata Yaşat

Dilara Aksüyek

Çağdaş Onur Öztürk

Helin Elveren

Melis Babadağ

Bülent Seyran

Cemal Toktaş

Hakan Meriçliler

Deniz Ali Cankorur

Ezgi Dalgıç

Berra Ahsen Uslu

Batuhan Mora

Efe Musa

Ahmet Can Özer

Güneş Hayat

DAHA 17 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hikayenin geçtiği o büyüleyici ve tezatlarla dolu atmosferin neresi olduğu da izleyiciler tarafından büyük merak konusuydu.

"Daha 17" dizisinin çekimleri, Türkiye'nin en gözde, tarihi ve görsel açıdan zengin tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da gerçekleştiriliyor.

Bodrum'un lüks yaşamı ile arka sokaklarındaki mücadeleyi yansıtacak olan set, çekim kalitesiyle de göz kamaştırmaya hazırlanıyor.