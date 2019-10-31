taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7163
Euro
6.3805
Altın
1505.22
Borsa
99010.1
Gram Altın
276.721
Bitcoin
52017.7

Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi'de bir grup öğrenci geldikleri markette, market sahibine saldırarak, dükkanın camlarını kırdı.

DHA | 31.10.2019 - 13:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisede eğitim gören öğrenciler, kız arkadaşlarına mesaj gönderdiğini öne sürdükleri, Cihan İlgazi'nin sahibi olduğu markete gelerek market sahibine saldırdı.

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öğrenciler, İlgazi'ye reyonda bulunan ürünleri fırlatarak saldırmaya devam ederken, marketçi ile öğrencilerin kavgasında damacanalar, meyve suları havada uçuştu.

Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

SOPAYLA CAMLARI KIRDILAR

Ardından dışarı çıkan öğrencilerin sopalarla, tekmelerle, dubalarla marketin camlarını kırdıkları ve elindeki sopa ve dubaları, Cihan İlgazi'ye fırlattıkları belirtildi.

Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

O ANLAR KAMERADA

Mahallede kalabalık grup ve marketçi arasında yaşanan kavgalar, kameralara yansırken, kayıtlarda aynı zamanda markete gelen öğrencilere dal diye tabir edilen taneyle sigara satıldığı da yansıyor.

Market savaşa alanına döndü

Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

“BENİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER"

Market sahibi Cihan İlgazi, taciz iddialarını reddetti. Öğrencilerle abi, kardeş gibi olduklarını söyleyen İlgazi, “Aşağı yukarı 30-35 kişilerdi. Camları kırdılar. Ben kendimi zor içeri attım. İçerdeydim zaten. Beni dışarı çıkarmak istediler. Ben dışarı çıkmadım. Baktım kapı, pencereyi kırınca ben kendimi arka tarafa attım." dedi.

Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM''

Kız öğrenciye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını söyleyen İlgazi, "Emniyete ve savcılığa bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

123
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

128
İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

114
ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

50
Efsane maçta kazanan Liverpool

Efsane maçta kazanan Liverpool

13
Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

412
TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

370
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir