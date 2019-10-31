Damacanalar havada uçuştu, market savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisede eğitim gören öğrenciler, kız arkadaşlarına mesaj gönderdiğini öne sürdükleri, Cihan İlgazi'nin sahibi olduğu markete gelerek market sahibine saldırdı.

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



Öğrenciler, İlgazi'ye reyonda bulunan ürünleri fırlatarak saldırmaya devam ederken, marketçi ile öğrencilerin kavgasında damacanalar, meyve suları havada uçuştu.

SOPAYLA CAMLARI KIRDILAR

Ardından dışarı çıkan öğrencilerin sopalarla, tekmelerle, dubalarla marketin camlarını kırdıkları ve elindeki sopa ve dubaları, Cihan İlgazi'ye fırlattıkları belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Mahallede kalabalık grup ve marketçi arasında yaşanan kavgalar, kameralara yansırken, kayıtlarda aynı zamanda markete gelen öğrencilere dal diye tabir edilen taneyle sigara satıldığı da yansıyor.

Market savaşa alanına döndü

“BENİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER "

Market sahibi Cihan İlgazi, taciz iddialarını reddetti. Öğrencilerle abi, kardeş gibi olduklarını söyleyen İlgazi, “Aşağı yukarı 30-35 kişilerdi. Camları kırdılar. Ben kendimi zor içeri attım. İçerdeydim zaten. Beni dışarı çıkarmak istediler. Ben dışarı çıkmadım. Baktım kapı, pencereyi kırınca ben kendimi arka tarafa attım." dedi.

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM''

Kız öğrenciye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını söyleyen İlgazi, "Emniyete ve savcılığa bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.