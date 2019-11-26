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Danimarka 2 DEAŞ'lı teröristi vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka, Suriye’de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

AA | 26.11.2019 - 18:52..
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Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın 2 DEAŞ'lının Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığını söyledi.

Tesfaye, söz konusu 2 kişinin yanı sıra 2 teröristin de vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VAR

Danimarka vatandaşlığı elinden alınan 25 yaşındaki S.K’nın çifte vatandaş olduğu, iptal edilen Danimarka vatandaşlığının haricinde Türk vatandaşlığının da bulunduğu belirtildi.

KONU YARGIYA TAŞINACAK

Pasaportu iptal edilen S.K’nın avukatı Mette Grith Stage, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Ülkede geçen aylarda değiştirilen yasaya göre, Göç ve Uyum Bakanı, terör örgütlerine katılan Danimarkalıların vatandaşlığını iptal edebiliyor.

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