Danimarka’da ezan yasağı planı tartışma yarattı

Danimarka, Avrupa’nın en sıkı göç politikalarına sahip ülkelerinden biri olarak bilinirken, ülke genelinde ezan okunmasına ilişkin düzenleme yeniden gündeme geldi.

Söz konusu tartışma, göç politikaları, toplumsal uyum ve dini özgürlükler konularındaki tartışmaları da yeniden canlandırdı.

Danimarka haber ajansı Ritzau'nun aktarımına göre, Göç Bakanı Morten Bodskov, ezanın ülke genelinde yasal olarak yasaklanıp yasaklanamayacağına dair hükümetin yeniden bir inceleme başlatacağını duyurdu.

"EZAN SESİ DANİMARKA ÇATILARI ÜZERİNDE DUYULMAMALIDIR"

Başbakan Mette Frederiksen yönetiminin göçmenlik kurallarını sıkılaştırmaya devam ettiği bir dönemde gelen bu hamleyi açıklayan Bodskov, ezanın kamusal alanda yayınlanmasının Danimarka'da yeri olmadığını şöyle savundu:

“"Ezan sesi Danimarka çatıları üzerinde duyulmamalıdır. Bunun Danimarka'da yeri yoktur ve Danimarka'da dolaşırken İslamabad'da olup olmadığınıza dair hiçbir şüpheniz olmamalıdır."”

Cami minarelerindeki hoparlörlerden okunan ezanla ilgili olarak Bodskov, hükümetin Danimarka'nın dini özgürlüklere yönelik anayasal korumalarıyla tutarlı kalarak ülke çapında bir yasağın getirilip getirilemeyeceğini incelemeye alacağını belirtti.

"İSLAMLAŞMA, KAMUSAL ALANI İŞGAL EDİYOR"

Bodskov ayrıca, gizliden gizliye ilerleyen bir İslamlaşmanın kamusal alanı çok fazla işgal ettiğini öne sürdü.

Bu son teklif, bir Danimarka göç bakanının ezanın kamusal alanda okunmasını yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturmaya yönelik üçüncü girişimi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 2020 ve 2025 yıllarında da benzer girişimlerde bulunulmuştu.

Halihazırda ülke çapında bir yasak bulunmamasına rağmen, Danimarka'nın bazı bölgelerinde ezan okunması kısıtlanmış durumda.

Kopenhag'da uygulanan katı yerel gürültü yönetmelikleri, camilerin hoparlörlerden ezan yayınlamasını fiilen engelliyor. Kopenhag Ulu Camii temsilcileri, yerel yetkililerle yapılan bir anlaşma kapsamında dışarıya ezan sesi vermiyor.