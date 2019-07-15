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Darbeci İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesi istendi

Türkiye, Almanya'dan 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın iadesini istedi.

AA | 15.07.2019 - 16:51..
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Bugüne kadar aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı FETÖ/PDY üyesi 54 kişinin iadesini isteyen Türkiye, Almanya'dan resmen istediği kişi sayısı İlhami Polat ile 55'e yükseldi.

Alman medyası da darbeye doğrudan katıldığı tespit edilen Polat'ın 2017 yılında Yunanistan üzerinden Frankfurt’a geldiğini ve sığınma talebinde bulunan Polat’a Almanya'nın geçici koruma statüsü verdiğini yazmıştı.

EŞİ İTİRAFÇI OLMUŞTU

İlhami Polat’ın meslekten ihraç edilen ve itirafçı olan hakim eşi Suzan Polat, eşinin darbe emrini doğrudan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den aldığını söylemişti.

Darbeci İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesi istendi

Darbeci İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesi istendi VİDEO

"ALMANYA'NIN ATACAĞI OLUMLU ADIMLAR İKİLİ İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar iade taleplerine olumlu cevap alınamadığına dikkati çekerek, ''Bu durum geçmişi tarihin derinliklerine uzanan çok boyutlu ikili ilişkilerle bağdaşmamaktadır. Türk toplumunu derin hayal kırıklığına uğratmaktadır. Almanya'nın atacağı olumlu adımlar ikili ilişkilerde yaşanılan sıkıntının aşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.

Darbeci İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesi istendi

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