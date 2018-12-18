Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz bir araya geldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

"İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Mısır'ın Afrika ve Ortadoğu'da Avusturya'nın en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Kurz, Sisi ile bu yıl 4 kez görüştüklerini belirterek, düzensiz göçle mücadele konusunda da Mısır'a iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

MISIR'IN GÖÇMEN GARANTİSİ

Mısır ve AB arasında düzensiz göçün durdurulması yönünde çok olumlu görüşmeler yapıldığını kaydeden Kurz, "Şu an Mısır, bu ülkenden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor." diye konuştu.

SİSİ'NİN DERDİ: AVRUPA'DA DÜZENSİZ GÖÇ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın önemine işaret ederek, Avrupa'da güven ve istikrarın sağlanmasında düzensiz göç konusunun öne çıktığını kaydetti.

Düzensiz göçün güvenlik ve istikrar alanında çeşitli etkilerinin olduğunu savunan Sisi, Mısır'da yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığını kaydetti.

KURZ'A TEŞEKKÜR ETTİ

"Mısır kıyılarında, özellikle ülkenin Kuzey kıyılarında alınan önlemler sayesinde, göçmen taşıyan hiçbir bot, Mısır kıyılarından (Akdeniz'e) açılmadı." ifadelerini kullanan Sisi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılan adımlardan ötürü Avusturya Başbakanı Kurz'a teşekkür etti.

Viyana'da gerçekleştirilen "Avrupa-Afrika İş birliği Forumu'nun" ardından 2019 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de AB ve Arap ülkeleri arasında düzensiz göçü konu edinecek ikinci bir toplantı düzenlenecek.