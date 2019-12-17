Darbettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi'nde, bir et lokantasında R.S.Ş. (18) ve Ü.Ş. (21) isimli şahıslar, S.S. (18) isimli şahsı darbetti.
Darbedilen şahsın işletme içerisine kaçtığı esnada R.S.Ş. isimli şahıs, aracında bulunan av tüfeği ile lokantanın çatısına ve lokantanın yanında bulunan N.G (56) isimli şahsa ait kahvaltı salonunun camlarına rastgele ateş etti.
LOKANTA SAHİBİ YARALANDI
Et lokantası sahibi A.K.'nın (33) tüfekten çıkan saçmalarla sağ elinden yaralandığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliler R.S.Ş ve Ü.Ş. jandarma tarafından yakalandı.
TUTUKLANDI
Karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli R.S.Ş tutuklanarak Silifke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Ü.Ş. isimli şahıs adli kontrolle serbest kaldı.