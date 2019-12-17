taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8513
Euro
6.5242
Altın
1477.14
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.946
Bitcoin
40572.22

Darbettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar

İki şahıs arasında yaşanan tartışma sonrası, iş yeri sahibini yaralayan zanlılardan biri tutuklandı.

İHA | 17.12.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi'nde, bir et lokantasında R.S.Ş. (18) ve Ü.Ş. (21) isimli şahıslar, S.S. (18) isimli şahsı darbetti.

Darbedilen şahsın işletme içerisine kaçtığı esnada R.S.Ş. isimli şahıs, aracında bulunan av tüfeği ile lokantanın çatısına ve lokantanın yanında bulunan N.G (56) isimli şahsa ait kahvaltı salonunun camlarına rastgele ateş etti.

LOKANTA SAHİBİ YARALANDI

Et lokantası sahibi A.K.'nın (33) tüfekten çıkan saçmalarla sağ elinden yaralandığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliler R.S.Ş ve Ü.Ş. jandarma tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli R.S.Ş tutuklanarak Silifke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ü.Ş. isimli şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

98
BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

41
Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

15
Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

20
Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

10
Kadınlar 2. Ligi'nde ortalık karıştı

Kadınlar 2. Ligi'nde ortalık karıştı

4
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan şahsa 5 yıl hapis

Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan şahsa 5 yıl hapis

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir