Yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında parti kurmaktan bahsetmeyen Davutoğlu, program çıkışında "yeni siyasi hareket gelecek mi" sorularına cevap verdi.

YENİ PARTİ YOK

Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, "Diyarbekirli kardeşlerimle kucaklaşmak boynumuzun borcudur. Değerli Diyarbekirliler bütün bu karamsarlık rüzgarını durduracak şey bizim irademizdir. Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz" dedi.

Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı VİDEO

Basın mensuplarından gelen ısrarlı “Parti kuracak mısınız?“ sorularına kesin bir dille cevap veren Davutoğlu "Gerekeni konuşmamda söyledim. Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması" yanıtını verdi Davutoğlu'nun bu cevabı "şimdilik" yeni bir parti yok olarak yorumlandı.