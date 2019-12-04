DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine baskın düzenledi.

SAHTE KİMLİK TAŞIYORDU

Düzenlenen baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

BAĞDADİ EKİM AYINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

DEAŞ IRAK'TA ZAMAN ZAMAN TERÖR SALDIRILARI DÜZENLİYOR

Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.